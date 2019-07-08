Курган: новости дня
15:36 | 10.07.2019
Руководители двух бюджетных учреждений Кургана лишились должности после проверки прокуратуры
Прокуратура выявила в действиях руководителей бюджетных учреждений грубые нарушения в части расходования средств. В результате их противоправных действий бюджету города был причинен имущественный ущерб на сумму боле 200 тысяч рублей. По результатам проверки возбуждены уголовные дела, ведется следствие, уточнили в надзорном ведомстве.
Непринятие мер по противодействию коррупции со стороны руководителей бюджетных учреждений явилось основанием для внесения надзорным ведомством представления главе города Кургана. По результатам его рассмотрения они были освобождены от занимаемых должностей.
© «Вечерние Ведомости»
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