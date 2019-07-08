Руководители двух бюджетных учреждений Кургана лишились должности после проверки прокуратуры

15:36 | 10.07.2019

В Кургане в результате прокурорской проверки за нарушение антикоррупционного законодательства лишились своих должностей директор Городского дома культуры им. Горького и заведующая детским садом комбинированного вида № 127 «Катюша».



Прокуратура выявила в действиях руководителей бюджетных учреждений грубые нарушения в части расходования средств. В результате их противоправных действий бюджету города был причинен имущественный ущерб на сумму боле 200 тысяч рублей. По результатам проверки возбуждены уголовные дела, ведется следствие, уточнили в надзорном ведомстве.



Непринятие мер по противодействию коррупции со стороны руководителей бюджетных учреждений явилось основанием для внесения надзорным ведомством представления главе города Кургана. По результатам его рассмотрения они были освобождены от занимаемых должностей.