Убийца курганского актера и его гостьи получил 19 лет особого режима

14:53 | 9.07.2019

Фото с осмотра места происшествия/kurgan.sledcom.ru

В Кургане вынесен приговор по делу об убийстве актера драмтеатра и его гостьи. Суд назначил 30-летнему знакомому жертвы 19 лет лишения свободы в колонии особого режима. Об этом сообщает областная прокуратура.



Установлено, что в ночь на 1 октября 2018 года мужчина гостил у актера. В ходе застолья он убил ножом хозяина квартиры и его гостью. После чего убийца вынес из дома актера телевизор и кошелек с деньгами.