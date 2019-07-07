В Кургане ищут 8-летнего мальчика, который пропал на реке Тобол

14:41 | 9.07.2019

В Кургане идут поиски 8-летнего мальчика, который пропал на реке Тобол в районе моста в поселке Малое Чаусово. Городской следственный отдел регионального СУ СКР проводит доследственную проверку по сообщению о гибели ребенка.



По предварительным данным, 8 июля мальчик купался с друзьями в реке. В какой-то момент ребенок пропал из виду детей. Как уточнили в ведомстве, после получения сообщения о происшествии на место выехала следственно-оперативная группа. Следователь произвел осмотр места происшествия, опросил родственников мальчика и очевидцев. На данный момент поиски ребенка продолжаются.