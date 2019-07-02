Экс-чиновник из правительства возглавил аппарат Курганской городской Думы

16:54 | 4.07.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Аппарат Курганской городской Думы возглавил Михаил Герштанский. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра. Исполняющий обязанности спикера парламента Игорь Прозоров отметил, что новый руководитель обладает достаточным опытом работы и компетенцией.



Михаил Герштанский родился 18 сентября 1978 года в Кургане. С отличием окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге по специальности «Юриспруденция».



Свою трудовую деятельность начал с должности заведующего сектором юридического сопровождения областного департамента государственного имущества и промышленной политики. Работал начальником отдела правового обеспечения и кадровой работы в департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики региона. С октября 2016 года по март 2019 года Герштанский замещал должность директора департамента имущественных и земельных отношений области.