Курган: новости дня
17:30 | 1.07.2019
Каргапольский завод нефрасов выплатил сотрудникам зарплату после возбуждения дел
По данным надзорного ведомства региона, руководство завода не выплачивало заработок с июля 2018 года 123 работникам. По материалам прокурорской проверки следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
Кроме того, прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона генеральному директору ООО «Каргапольский завод нефрасов». Также в отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 Кодекса РФ об АП (невыплата заработной платы). По результатам его рассмотрения Государственная инспекция труда в Курганской области оштрафовало общество на 40 тысяч рублей.
В результате принятых прокуратурой мер задолженность перед работниками общества погашена в полном объеме.
© «Вечерние Ведомости»
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