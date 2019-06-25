Суд вынес приговор зауральскому извращенцу, который совращал девочек в соцсетях

17:30 | 27.06.2019

В Курганской области суд вынес приговор 33-летнему жителю Далматовского района, который совращал девочек-подростков в социальных сетях. Суд назначил мужчине за развратные действия в отношении детей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



В связи с тем, что осужденный работал в одной из организаций по воспитанию молодежи, суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 10 лет, сообщает региональное СУ СКР.



В 2017-2018 годах в социальных сетях мужчина вступал в переписку с малолетними девочками. Он отправлял им фотографии, видеоматериалы развратного содержания, а также вынуждал подростков высылать ему их личные интимные фото и ролики.



Родители одной из девочек обнаружили переписку дочери с извращенцем и обратились в правоохранительные органы. О других эпизодах стало известно в результате взаимодействия следователя СК и оперативных сотрудников УМВД по Курганской области, которым удалось установить всех потерпевших по уголовному делу из других областей.