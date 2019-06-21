В Шадринске обиженные уголовники похитили 17-летнего парня и увезли в лес

16:07 | 26.06.2019

СК России по Курганской области возбудил уголовное дело по факту похищения в Шадринске 17-летнего молодого человека. Юношу увезли в лес вечером 24 июня бывшие осужденные, припомнившие ему давний конфликт.



В ходе следствия установлено, что два жителя Шадринска в одном из дворов города насильно затащили парня в багажник автомобиля и вывезли в лес, где избили. «Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведённым во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Курганской области, злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». По подозрению в совершении указанного преступления были задержаны два ранее судимых молодых человека, 1996 и 1999 годов рождения», — сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Задержанным предъявлено обвинение по п.п.«а,д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Следователь готовит ходатайство о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.