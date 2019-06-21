Во вторник дорожные аварии в Курганской области унесли жизни двух мужчин

15:07 | 26.06.2019

В минувший вторник, 25 июня, в Курганской области в дорожных авариях погибли два человека. Смертельные ДТП произошли в Шадринском и Макушинском районах.



В деревне Комария утром 66-летний водитель Renault Logan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen Touareg. В результате ДТП водитель Renault от полученных травм скончался на месте происшествия. Две пассажирки Logan получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.



Днем на 374 километре трассы «Иртыш» в Макушинском районе водитель большегруза МАЗ с полуприцепом допустил наезд на 47-летнего мужчину, который производил дорожные работы. Сотрудник дорожной организации шел по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте происшествия.