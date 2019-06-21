На проспекте Машиностроителей в Кургане столкнулись автобус и Toyota Chaser

15:03 | 26.06.2019

В Кургане столкнулись автобус и легковой автомобиль Toyota Chaser. Авария произошла днем 25 июня на проспекте Машиностроителей, в районе дома №17.



Водитель автобуса ПАЗ на регулируемом перекрестке Машиностроителей — Химмашевская при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество автомобилю Toyota Chaser. Седан проезжал перекресток прямо во встречном направлении.



В результате столкновения 33-летний водитель иномарки получил травмы.