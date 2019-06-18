Курган: новости дня
15:59 | 21.06.2019
Зауральские полицейские задержали «черного лесоруба»
Сообщение о преступлении поступило от районного лесничего. Прибывшие на место полицейские установили, что вырублено 224 березы общим объемом более 120 кубических метров. Ущерб от противоправной деятельности «черных лесорубов» составил около 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
В результате оперативно – розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, после чего задержали. Возбужденно уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). У фигуранта изъяли груженный лесом транспорт, 4 бензопилы и бухгалтерскую документацию.
Зауральцу может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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