В Зауралье очередной чиновник пойдет под суд за использование служебной машины в личных целях

15:56 | 19.06.2019

В Курганской области в отношении директора бюджетного учреждения в Варгашинском районе возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.



Факт присвоения денежных средств выявили сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий. По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, директор еженедельно использовал служебный транспорт для поездок в Курган, а затем давал указания подчиненным списывать бензин, как израсходованный по служебной необходимости. Предварительный ущерб составил около 15 тысяч рублей.