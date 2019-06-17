Зауральская полиция передала в суд дело директора теплоснабжающей организации в Юргамыше

15:51 | 19.06.2019

В Курганской области перед судом предстанет директор теплоснабжающей организации в Юргамыше за незаконное предпринимательство. Не имея лицензии, бизнесмен получил доход от эксплуатации котельной в размере более 19 миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, в течение полутора лет, зная, что котельная является опасным производственным объектом, и ее работа подлежит лицензированию, предприниматель игнорировал требования надзорных органов о необходимости регистрации взрывопожароопасного объекта и получения разрешительных документов на его эксплуатацию. При этом незаконный доход в виде оплаты потребителями поселка Юргамыш тепловой энергии составил около 20 миллионов рублей.



В настоящее время уголовное дело по «б» части 2 статьи 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.



Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.