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Курган: новости дня


15:51 | 19.06.2019

Зауральская полиция передала в суд дело директора теплоснабжающей организации в Юргамыше

В Курганской области перед судом предстанет директор теплоснабжающей организации в Юргамыше за незаконное предпринимательство. Не имея лицензии, бизнесмен получил доход от эксплуатации котельной в размере более 19 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, в течение полутора лет, зная, что котельная является опасным производственным объектом, и ее работа подлежит лицензированию, предприниматель игнорировал требования надзорных органов о необходимости регистрации взрывопожароопасного объекта и получения разрешительных документов на его эксплуатацию. При этом незаконный доход в виде оплаты потребителями поселка Юргамыш тепловой энергии составил около 20 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело по «б» части 2 статьи 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

© «Вечерние Ведомости»

 


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