Жилинспекция Зауралья лишила лицензий две управляющие компании

17:28 | 14.06.2019

В Курганской области 13 июня прекращено действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами двух компаний — ООО «УО «Доверие» и ООО «ГУЖФ». Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция региона.



При этом за организацией «Доверие» сохраняется обязанность осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Кургана и поселка Юргамыш до решения вопроса о выборе иного способа управления и (или) другой управляющей организации. В администрации Кургана и Юргамышского района направлена информация для решения данного вопроса



В управлении ООО «ГУЖФ» и вовсе отсутствовали многоквартирные дома.