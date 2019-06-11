В Кургане вода на Голубых озерах не прошла контроль Роспотребнадзора

17:19 | 14.06.2019

Фото 2gis.ru

На Голубых озерах, самом популярном пляже Кургана, вода оказалась опасна для купания. В пробах установлено несоответствие по паразитологическим показателям, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



Центр гигиены и эпидемиологии в первой декаде июня взял проб воды водоемов по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Всего в городе планируют открыть три официальных пляжа.



На протяжении всего купального сезона управление будет осуществлять мониторинг состояния рекреационных зон, вести лабораторно-инструментальный контроль качества воды водоемов и песка, следить за содержанием пляжных территорий, организацией сбора и вывоза ТКО и др.