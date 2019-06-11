В Зауралье мать пятерых детей посадили за невыплату алиментов

16:23 | 13.06.2019

В Курганской области Кетовский районный суд приговорил многодетную мать к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неуплату средств на содержание детей. Суд учел, что ранее подсудимая дважды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.



Как уточнили в прокуратуре региона, на основании судебного приказа мирового судьи женщина обязана уплачивать алименты на содержание пятерых своих детей в размере 1/2 доли заработка или иного дохода до их совершеннолетия.



Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, она умышленно не выплачивала алименты детям. Задолженность составила более 340 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу.