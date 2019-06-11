Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


16:23 | 13.06.2019

В Зауралье мать пятерых детей посадили за невыплату алиментов

В Курганской области Кетовский районный суд приговорил многодетную мать к 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за неуплату средств на содержание детей. Суд учел, что ранее подсудимая дважды привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Как уточнили в прокуратуре региона, на основании судебного приказа мирового судьи женщина обязана уплачивать алименты на содержание пятерых своих детей в размере 1/2 доли заработка или иного дохода до их совершеннолетия.

Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, она умышленно не выплачивала алименты детям. Задолженность составила более 340 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:41 | 13.06.2019
Только один водоем в Свердловской области оказался безопасным для купания

17:31 | 13.06.2019
Жительницу Екатеринбурга обязали заплатить 50 тысяч за штрафстоянку

17:06 | 13.06.2019
В ДТП на ЕКАДе пострадала беременная женщина и ее 11-летняя дочь

17:01 | 13.06.2019
Овощи из-под полы: в Екатеринбурге общественники и журналисты провели рейд по незаконной торговле

16:41 | 13.06.2019
У набсовета фонда «Золотое сечение», который возглавляла Ольга Глацких, появился новый руководитель

16:23 | 13.06.2019
В Зауралье мать пятерых детей посадили за невыплату алиментов

16:07 | 13.06.2019
Максим Решетников: Современный бизнес должен мыслить глобально

15:59 | 13.06.2019
Пермские легкоатлеты завоевали медали на окружных соревнованиях

15:53 | 13.06.2019
Священник посоветовал росгвардейцам не употреблять алкоголь и наркотики

15:51 | 13.06.2019
Пермяков приглашают на представления нового фонтана

15:34 | 13.06.2019
Главный претендент на победу в выборах губернатора Курганской области сдал документы в избирком

15:31 | 13.06.2019
Благодаря лесовосстановительным работам в Пермском крае высажено порядка 11 млн сеянцев

15:23 | 13.06.2019
Свердловские власти расширят круг льготников, которым вернут деньги за цифровые приставки

15:14 | 13.06.2019
В Кургане пройдет благотворительная акция для детей

15:09 | 13.06.2019
В Екатеринбурге запустят трамвай для начинающих сомелье

14:59 | 13.06.2019
На ближайшие три дня синоптики прогнозируют в Курганской области заморозки

14:37 | 13.06.2019
Федеральные законы тормозят развитие туризма

14:20 | 13.06.2019
На въезде в Серов установят стелу, которая закроет неприглядный вид на гаражи

14:08 | 13.06.2019
Свердловская областная больница выплатит компенсацию за неудачную операцию на глазах

13:53 | 13.06.2019
Власти Свердловской области потратят миллион на инвентаризацию объемов выброса парниковых газов

13:44 | 13.06.2019
С 1 июля пермяки смогут использовать карту МИР в качестве льготного проездного

13:44 | 13.06.2019
Рейс Москва-Екатеринбург вернулся в Шереметьево из-за неисправности самолета

13:21 | 13.06.2019
Эксперты центра «Мои документы» принимают участие в форуме «Дни пермского бизнеса»

13:11 | 13.06.2019
В Перми почтили память великого князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Жонсона

13:06 | 13.06.2019
Свердловскому бизнесмену вынесли приговор за дачу взятки оперативнику ОЭБиПК

13:00 | 13.06.2019
Проект по трудоустройству инвалидов запустят в Свердловской области

12:46 | 13.06.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему оперативнику свердловского УЭБиПК, обвиняемому в мошенничестве

комментариев: 1

12:38 | 13.06.2019
В Зауралье ВАЗ сбил мужчину, который помогал вытащить застрявший автомобиль

12:38 | 13.06.2019
Строители Макаровского моста залили Исеть краской

12:32 | 13.06.2019
В Пермском крае ЕГЭ по литературе, географии и математике на 100 баллов написали 25 человек

12:26 | 13.06.2019
Житель Перми наказан за самовольное подключение к тепловой сети

11:54 | 13.06.2019
На перекрестке Декабристов и Белинского в Екатеринбурге автомобиль провалился под асфальт

11:36 | 13.06.2019
Вадим Шумков: «Я пойду на выборы губернатора от Курганской области»

11:35 | 13.06.2019
Пенсионерки из Екатеринбурга судятся с энергетиками из-за коммунальной аварии на теплосетях

11:24 | 13.06.2019
Пенсионер из Екатеринбурга стал чемпионом Европы по гиревому спорту

комментариев: 1

10:47 | 13.06.2019
Иномарка столкнулась со скутером на Щербакова в Екатеринбурге





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 