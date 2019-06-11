Курган: новости дня
11:36 | 13.06.2019
Фото kurgan.er.ru
Вадим Шумков: «Я пойду на выборы губернатора от Курганской области»
На форуме Вадим Шумков уточнил, что пойдет на губернаторские выборы от жителей Курганской области, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Он намерен представлять интересы всех жителей региона, вне зависимости от партийной принадлежности. «Я пойду на выборы губернатора от Курганской области. Я пойду от жителей региона и надеюсь на поддержку жителей Зауралья», — сказал Шумков. При этом, он попросил у единороссов поддержки.
По итогам партийного форума региональное отделение «Единой России» приняло решение оказать поддержку кандидату в губернаторы Вадиму Шумкову на выборах. Это озвучил руководитель Уральского межрегионального координационного совета партии Иван Квитка.
«Это сильный кандидат, которому в октябре прошлого года оказал доверие президент России Владимир Путин, подписав Указ о его назначении врио губернатора Курганской области, — отметил Квитка. — Важно, что за время работы в этой должности он заслужил высокую степень доверия у населения своими смелыми решениями. Он имеет серьезный управленческий опыт и знания, которые позволяют решать сложные государственные задачи, находить правильные стратегические решения для планомерного развития экономики и социальной сферы Зауралья. Уверен, что совместными усилиями партии «Единая Россия» и врио губернатора Вадима Шумкова нам удастся воплотить в жизнь все намеченные планы во благо жителей Курганской области».
© «Вечерние Ведомости»
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