Мэрия Кургана: городские пляжи в ближайшее время будут готовы к открытию купального сезона

14:49 | 11.06.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Этим летом в Кургане власти планируют открыть три официальных городских пляжа: по улице Гоголя, в районе Центрального парка культуры и отдыха (Бабьи пески), на бульваре Солнечном и на Голубых озерах. Открытие купального сезона будет дано только после получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.



Как уточнили в пресс-службе администрации города, благоустройство общегородских зон отдыха находится на завершающей стадии. В ближайшее время городские пляжи будут готовы к открытию купального сезона. Пока купание в данных местах запрещено.



Для безопасного и комфортного отдыха горожан на пляжах провели рыхление почвы, окос травы, завезли свежий песок, оборудовали места для переодевания и отдыха горожан, установили урны для сбора мусора. В водоемах определены зоны для купания детей и лиц, которые плохо держатся на воде. Водолазы обследовали дно водоемов, очистили от стекол, острых камней и других опасных предметов.