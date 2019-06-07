В Кургане следователи передали в суд дело очередного педофила

16:20 | 10.06.2019

СК России по Курганской области завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в педофилии.



Как уточнили в следственном управлении, 1 марта текущего года обвиняемый, находясь вблизи СНТ «Курганжилстрой», совершил развратные действия без применения насилия в отношении малолетней девочки.



На период следствия мужчина был заключен под стражу. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело (ч.2 ст.135 УК РФ — развратные действия) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.