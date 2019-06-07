На ремонт проспекта Голикова в Кургане потратят более 118 млн рублей

11:05 | 10.06.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

В Кургане начался ремонт проспекта Маршала Голикова и Шадринского тракта, которые в 2019 году включены в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Как сообщает пресс-служба мэрии, ремонт на проспекте ведется на участке от улицы Мостостроителей до моста через реку Черная. Длина участка составляет более трех километров. Общая ширина проезжей части — 12,25 метров. Сейчас дорожники демонтируют старый бортовой камень. Установлено уже 150 бортовых камней. Кроме того, в тех местах проспекта, где часто происходили утечки на сетях водоснабжения, АО «Водный союз» проводит перекладку сетей.



На проспекте Голикова будут установлены новые светофоры. Из разряда нерегулируемых в разряд регулируемых переведут три пешеходных перехода (в районе домов №№ 8 и 9 во 2-м микрорайоне, один — в 6-м микрорайоне. Светофор на перекрестке Голикова — Мостостроителей будет реконструирован. В план также включены установка перильного ограждения в соответствии с требованием национального стандарта и нанесение новой дорожной разметки.



По контракту сумма затрат на ремонт Голикова составляет 118 206 726 рублей. Срок выполнения работ — 15 октября.