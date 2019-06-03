Роспотребнадзор обнаружил в зауральском магазине фарш, шашлык и колбаски с многолетней просрочкой

В Курганской области специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили в магазинах села Канаши Шадринского района давно просроченную мясную продукцию.В холодильнике торгового зала хранились замороженный шашлык, тефтели и колбаски для гриля с истекшим сроком годности еще в 2017 и в 2018 годах. Фарш ливерный и вовсе был годен до 2015 года. А на упаковке с биточками «Острые» специалисты вообще не нашли информации о дате изготовления и сроке годности.Просроченную продукцию ведомство изъяло из оборота. На должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях. По результатам проверки выдано предписание ООО «Гранд» об устранении нарушений в сфере технического регулирования. Если юридическое лицо его не выполнит, ему грозит штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.