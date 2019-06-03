В Курганской области мошенники обирают бизнесменов, представляясь госинспекторами труда

14:51 | 6.06.2019

В Курганской области от имени Государственной инспекции труда действуют мошенники. Они действуют от имени вымышленных государственных инспекторов труда навязывают предпринимателям услуги по покупке печатной продукции в сфере охраны труда для прохождения якобы предстоящей внеплановой проверки. И таких случаев в регионе становится все больше.



«Это мошенники. Государственная инспекция труда напоминает, что инспекторы труда посещают объекты при наличии служебного удостоверения и распоряжения на проверку, подписанного руководителем и заверенного печатью. Никакие платные услуги инспектор не оказывает», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Инспекция просит работодателей быть бдительными и в подобных случаях обращаться в правоохранительные органы.