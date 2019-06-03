В Зауралье присяжные отправили гражданина Украины на 19 лет в тюрьму за разбойное убийство

В Курганской области суд приговорил 41-летнего гражданина Украины к 19 годам лишения свободы в колонии строго режима за жестокое убийство пенсионерки и разбой. Суд счел собранные следственными органами регионального СК РФ доказательства достаточными для вынесения вердикта.По данным следственного управления, днем 24 декабря 2017 года на одной из улиц села Красный Уралец Юргамышского района он напал на местную пенсионеру, страхового агента, и убил, чтобы обокрасть ее и заполучить деньги, полученные ею от страхователей.Иностранец несколько раз ударил страховщицу по голове и телу твердым тупым предметом, а потом задушил проводом от зарядного устройства для мобильного телефона. У убитой он похитил золотые украшения, а также около 43 тысяч рублей. Затем мужчина перевез тело женщины на санках в безлюдное место и присыпал снегом. Украденными вещами погибшей он рассчитывался за поездки на такси и сбывал их в ломбард.Как уточнили в областной прокуратуре, с учетом всех обстоятельств дела коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что подсудимый не заслуживает снисхождения, ввиду чего Курганский областной суд назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме длительного срока суд взыскал с осужденного более 2 миллионов рублей в счет компенсации морального и материального вреда.Приговор в законную силу не вступил.