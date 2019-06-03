Шумков: «У нас достаточно серьезная ситуация с онкологической помощью, ее качеством»

11:52 | 5.06.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В Курганской области рассматривается вариант совершенствования системы онкологической помощи с использованием механизма государственно-частного партнерства. Данный вопрос был рассмотрен на заседании Совета при губернаторе по развитию здравоохранения, сообщает пресс-служба главы региона.



«У нас достаточно серьезная ситуация с онкологической помощью, ее качеством, смертностью. На это нам указывают данные статистики и Министерство здравоохранения РФ, — сообщил Шумков. — Исходя из этого, мы посчитали необходимым собрать совет, чтобы обсудить предложения, поступающие от компаний, которые в России занимаются оказанием онкологической помощи».



На совете были представлены предложения пяти компаний, которые заинтересованы в совместной работе по внедрению на территории региона новых методов лечения с использованием современного оборудования, в том числе для лучевой и химиотерапии. Потенциальные инвесторы — ООО «УК Медма», ООО ПЦТ «Сакнур», АО «Европейский медицинский центр», ГК «МедИнвестГрупп» и ООО «Медицинский центр «Лотос».



Вадим Шумков предложил создать рабочую группу, которая должна проанализировать представленные инвесторами предложения по совершенствованию онкологической службы, выбрать наиболее оптимальный вариант для дальнейшего сотрудничества.



Как уточнили в правительстве, при реализации государственно-частного партнерства в рамках системы обязательного медицинского страхования пациенты региона продолжат получать медицинскую помощь бесплатно, услуги будут оплачиваться за счет Территориального фонда ОМС. В регионе подобные модели уже реализуются. В Кургане работают диализный центр, построенный холдингом «Юнона», и лаборатория ЭКО АО «Центр семейной медицины» в перинатальном центре.