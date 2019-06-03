Шумков поручил очистить улицу Омскую в Кургане от старой и нелегальной рекламы

11:42 | 5.06.2019

Фото 2gis.ru

Врио губернатора Вадим Шумков во время рабочего объезда улицы Омской в Кургане поручил очистить ее от старых, поврежденных и нелегальных рекламных конструкции. Ранее он потребовал привести въездную городскую магистраль в порядок и благоустроить.



Как отмечает пресс-служба главы региона, Вадим Шумков дал указание выяснить легальность конструкций, обязать владельцев обновить законные и ликвидировать те, что размещены без согласования с городской инспекцией по земельным отношениям. «Разговаривайте с каждым собственником, корректно разъясняйте, что порядок должен быть наведен, — отметил он. — Чистота города это не только задача власти».



В правительстве региона напомнили, что в этом году выделено серьезное финансирование на благоустройство улицы Омской. Будет осуществлен масштабный ремонт дорожного полотна, установлены новые остановки, заменены бордюры, приведены в порядок съезды на прилегающие территории. Шумков поручил координировать ремонтные работы с владельцами баз и заведений, чтобы совместными усилиями придать улице достойный вид.