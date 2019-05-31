В День России в Кургане впервые пройдет акция «Поющий автобус»

14:12 | 3.06.2019

В День России, 12 июня, в Кургане впервые пройдет акция «Поющий автобус». Как уточнили в пресс-службе главы региона, в автобусах, следующих по маршрутам, расположенным рядом с площадками праздника, поющие артисты будут поднимать пассажирам настроение.



Центральной площадкой праздника станет Троицкая площадь. Торжественная церемония открытия начнется в 12 часов. С 12:50 до 14:15 пройдет Фестиваль национальных культур.



Продолжат концерт выступления фольклорного ансамбля «Цветень» и инклюзивных творческих коллективов с танцами и жестовым пением. Главным подарком для жителей и гостей города станет концерт популярного фолк-исполнителя Николая Емелина, который начнется в 16:00.



Кроме того, в сквере у областной филармонии развернутся национальные подворья. На протяжении праздника будет работать выставка-ярмарка мастеров народных художественных ремёсел.