В Зауралье житель Екатеринбурга пытался перевезти через границу запрещенные БАДы для похудения

В Курганской области жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в контрабанде и незаконном сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере. 35-летний уроженец одной из стран СНГ пытался перевезти через российскую границу на международном автомобильном пункте пропуска «Петухово» опасные БАДы.На пункте пропуска екатеринбуржца задержали сотрудники полиции и зауральского УФСБ России. В багажнике его автомобиля силовики обнаружили пакет, в котором находились две упаковки (108 капсул) биологически активных добавок для быстрого похудения общей массой почти 26 граммов.«По результатам экспертно-криминалистического исследования изъятое вещество содержит в своем составе сильнодействующий сибутрамин, — рассказали в пресс-служба УМВД России по Курганской области. — Следствием установлено, что злоумышленник зная, что распространение сибутрамина на территории России запрещено, незаконно перевез через таможенную границу запрещенное вещество для дальнейшего сбыта».В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершенные противоправные деяния — лишение свободы на срок до 8 лет.