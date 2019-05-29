В Курганской области сотрудница полиции вытащила из огня семейную пару

17:22 | 31.05.2019

В Курганской области инспектор по делам несовершеннолетних отделения полиции «Белозерское» Наталья Васильева спасла на пожаре семью в деревне Корюкина.



Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, капитан полиции заметила клубы дыма над крышей одного из домов. Она поспешила на помощь. Крыша, сени и часть стены строения уже были охвачены пламенем. Наталья забежала внутрь и помогла семейной паре выбраться из жилища.



Убедившись, что в доме больше никого нет, она попросила хозяина дома присоединить шланг к насосу, который обнаружила во дворе у колодца, и начала самостоятельно тушить пожар, сбивая струей воды огонь.



«Благодаря смелым и решительным действиям капитана полиции Натальи Васильевой удалось спасти людей и предотвратить распространение огня до приезда пожарного расчета. Прибывшие сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар», — сообщила Ирина Волк.



Спасенная хозяйка дома Татьяна Менщикова выразила благодарность и признательность Наталье Александровне. «Если бы она подоспела на несколько минут позже, выход был бы заблокирован, и мы не смогли бы своевременно эвакуироваться», — сказала женщина.