Курган: новости дня
17:22 | 31.05.2019
В Курганской области сотрудница полиции вытащила из огня семейную пару
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, капитан полиции заметила клубы дыма над крышей одного из домов. Она поспешила на помощь. Крыша, сени и часть стены строения уже были охвачены пламенем. Наталья забежала внутрь и помогла семейной паре выбраться из жилища.
Убедившись, что в доме больше никого нет, она попросила хозяина дома присоединить шланг к насосу, который обнаружила во дворе у колодца, и начала самостоятельно тушить пожар, сбивая струей воды огонь.
«Благодаря смелым и решительным действиям капитана полиции Натальи Васильевой удалось спасти людей и предотвратить распространение огня до приезда пожарного расчета. Прибывшие сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар», — сообщила Ирина Волк.
Спасенная хозяйка дома Татьяна Менщикова выразила благодарность и признательность Наталье Александровне. «Если бы она подоспела на несколько минут позже, выход был бы заблокирован, и мы не смогли бы своевременно эвакуироваться», — сказала женщина.
© «Вечерние Ведомости»
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