Сэкономленные от оптимизации зауральских больниц средства направят на зарплаты медикам

10:57 | 31.05.2019

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков поручил направить средства, высвободившиеся в результате оптимизации деятельности медицинских учреждений, на увеличение зарплаты медперсоналу, а также на ремонт больниц города и области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.



В правительстве напомнили, что ранее перед департаментом здравоохранения и вице-губернатором по соцполитике Татьяной Менщиковой была поставлена задача, проанализировать деятельность медучреждений, провести мероприятия по повышению энергоэффективности и по сокращению коммунальных расходов.



Ожидаемый размер высвободившихся средств в 2019 году составит 59,7 млн рублей. По предварительным подсчетам, в 2020 году экономия составит 153,4 млн рублей.