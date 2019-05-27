На внутренний капремонт Дома барона Розена в Кургане потратят почти 25 млн рублей

В Кургане возобновится капитальный ремонт объекта культурного наследия федерального значение — Дома барона Розена, где располагается городская детская школа искусств №1. По итогам электронного аукциона определена фирма-подрядчик. Работы начнутся буквально на днях, сообщает пресс-служба администрации областного центра.Ремонт будет выполнен за счет средств городского и областного бюджетов. Финансирование из региональной казны составит более 14 млн рублей, сумма средств из города — порядка 11,4 млн рублей.Подрядчик займется восстановлением внутренних помещений здания. Также будут проведены сантехнические работы, ремонт и реставрация зрительного зала и многое другое.«Объем работ очень большой. Объект пустовал с 2011 года. В конце 2018 года в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» была выполнена реконструкция сквера-сада барона Розена, благоустроена дворовая часть. Сейчас перед нами стоит задача - до начала учебного года выполнить на этом объекте все работы, запустить его в эксплуатацию и начать в здании образовательный процесс», — отметил глава города Андрей Потапов на выездном рабочем совещании на объекте.Здание ДШИ № 1 является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому многие позиции потребуют индивидуального подхода, и их нужно будет делать на заказ, подчеркнули в мэрии. Кроме внутренней отделки приведут в порядок инженерные сети, электрику, вентиляцию и охранную сигнализацию. В подвальной части здания, где будут располагаться санузлы, гардероб, библиотека, тоже предстоит выполнить большой объем работ.