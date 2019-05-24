В Зауралье два брата погибли на пожаре. СК начал проверку

17:39 | 28.05.2019

В ночь на 27 мая в селе Шелепово Мокроусовского района сгорел жилой дом по улице Центральной. При осмотре пепелища были обнаружены тела двух мужчин. По данному факту Следственный комитет РФ по Курганской области проводит доследственную проверку.



Как уточнили в следственном управлении, погибли хозяин дома и его брат, приехавший в гости. Одному был 31 год, второму — 27 лет. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. Причины пожара устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.