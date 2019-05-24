Суд Кургана отправил лечиться похитителя ковчега с мощами Александра Невского

13:39 | 28.05.2019

Фото kurganvera.ru

В Кургане суд рассмотрел уголовное дело 40-летнего жителя города, который пытался украсть из кафедрального собора ковчег с мощами Александра Невского. Суд освободил его от уголовной ответственности, так как мужчина совершил преступление в состоянии невменяемости, также к нему применены принудительные меры медицинского характера, сообщает областная прокуратура.



В августе прошлого года пьяный мужчина пришел в Александро-Невский кафедральный собор города и на глазах у прихожан и работников храма взял ковчег стоимостью с мощами святого благоверного великого князя Александра Невского и выбежал на улицу. Там его задержали охрана храма и бдительные прихожане.



Постановление суда в законную силу не вступило.