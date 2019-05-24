В Кургане перевернулся и загорелся бензовоз. КамАЗ подрезал лихач

13:20 | 28.05.2019

В Кургане вечером 27 мая на 279 километре трассы Иртыш в результате дорожной аварии перевернулся и загорелся бензовоз (КамАЗ) с цистерной, наполненной дизельным топливом.



По предварительной информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, неустановленный водитель создал помеху в движении бензовозу, вследствие чего и произошло огненное ДТП. КамАЗ получил значительные механические повреждения. 44-летний водитель бензовоза не пострадал.



Серьезные повреждения получил и кроссовер Nissan Qashqai, который проезжал мимо в момент ДТП. Автоледи, как отмечают в полиции, по неосторожности проехала по охваченной огнем дороге. Женщина не пострадала.



По данным ГУ МЧС России по Курганской области, информация о возгорании поступило в 18:22. Пожар ликвидировали в 20:30. В 21:50 движение на трассе полностью восстановили. В ликвидации пожара были задействованы от МЧС России 38 человек и 13 единиц техники.