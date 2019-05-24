Мэр Кургана Андрей Потапов значительно улучшил свое финансовое положение

19:18 | 27.05.2019

Глава города Кургана Андрей Потапов в 2018 году заработал на посту руководителя администрации 6,2 млн рублей. Такие данные приводятся в сведениях о доходах чиновников, опубликованных на официальном сайте мэрии.



В минувшем году кошелек мэра потолстел на 4,4 млн рублей. Напомним, в 2017 году его доходы составляли чуть более 1,7 млн рублей. В остальном декларация высокопоставленного руководителя осталась без изменений. В его собственности по-прежнему числится кроссовер Nissan Qashqai и около 30 земельных участков (1/3 доли). В пользовании мэра находится квартира площадью 83,9 кв.м.



У супруги главы города доходов нет. Первая леди областного центра владеет жилым домом площадью 29,3 кв.м, квартирой площадью 83,9 кв.м и земельным участком площадью 2788 кв.м.