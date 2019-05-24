Курган: новости дня
17:00 | 27.05.2019
Фото sochinews.io
В Кургане на месяц перекроют улицу Куйбышева из-за провала на коллекторе
Как уточнили в компании, ремонтные работы будут выполнены без отключения услуг водоснабжения и водоотведения для абонентов. Коммунальщики планируют закончить ремонт 26 июня.
Кроме того, во время закрытия движения подрядчик восстановит асфальтовое покрытие на всех зимних раскопках, расположенных по улице Куйбышева (от Савельева до Бурова - Петрова).
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:37 | 27.05.2019
28 мая в Перми изменится движение транспорта
18:23 | 27.05.2019
До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад
18:17 | 27.05.2019
Зюкайский насосный завод готовится стать резидентом ТОСЭР «Нытва»
18:10 | 27.05.2019
Автобусы №30 и №50 заменят троллейбусы №10 и №5
17:45 | 27.05.2019
В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ
17:42 | 27.05.2019
В ночь на 29 мая в Перми будет закрыто движение по Чусовскому мосту
17:02 | 27.05.2019
Реализация нацпроекта в Прикамье улучшит экологическую обстановку для 2 тысяч жителей
17:00 | 27.05.2019
В Кургане на месяц перекроют улицу Куйбышева из-за провала на коллекторе
16:49 | 27.05.2019
Завтра на башни Успенского собора на ВИЗе установят купола
16:46 | 27.05.2019
Лучшие библиотекари Прикамья отмечены благодарностями в Общероссийский день библиотек
16:25 | 27.05.2019
За три дня в Свердловской области поймали 154 нетрезвых водителя
16:14 | 27.05.2019
В Перми изменится расписание автобуса №9
16:13 | 27.05.2019
В Кургане тюменец получил срок за экстремистские надписи на гаражах
16:05 | 27.05.2019
У пермяков осталась неделя, чтобы погасить долги за отопление и горячую воду на выгодных условиях
15:57 | 27.05.2019
Чтобы сохранить ДК «Химмаш», администрация Екатеринбурга передаст собственнику два земельных участка
15:34 | 27.05.2019
Путин и патриарх Кирилл обсудили конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге
15:22 | 27.05.2019
В Артемовском задержали водителя, управлявшего машиной в состоянии наркотического опьянения
14:47 | 27.05.2019
Александр Высокинский уехал в Кению презентовать Екатеринбург как столицу Всемирного дня городов
14:22 | 27.05.2019
УрФУ приглашает на фестиваль спорта, еды и творчества
14:17 | 27.05.2019
В Куртамыше пьяный тракторист погубил 8-летнего мальчика
13:53 | 27.05.2019
В прикамских МФЦ с 1 июня начнут принимать заявления по изменению данных и перерасчету за вывоз ТКО
13:43 | 27.05.2019
Система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2019 в Пермском крае
13:32 | 27.05.2019
В рамках проекта «Чистая страна» ЕР в Перми состоялся субботник в долине реки Егошихи
13:27 | 27.05.2019
Задолженность свердловчан по алиментам превышает 3 млрд рублей
13:23 | 27.05.2019
В Перми наступает летняя погода
13:04 | 27.05.2019
В Свердловской области выросло число жалоб на медицинских работников
12:32 | 27.05.2019
Уральские таможенники пресекли канал поставки сигарет из Средней Азии
12:28 | 27.05.2019
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на шести участках дорог
12:10 | 27.05.2019
В Зауралье открыли набор на курсы матросов-спасателей
12:10 | 27.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило более восьми тысяч предложений по месту для храма
11:50 | 27.05.2019
В Курганской области снят запрет на посещение лесов