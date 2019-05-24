В Кургане на месяц перекроют улицу Куйбышева из-за провала на коллекторе

17:00 | 27.05.2019

Фото sochinews.io

В Кургане с 28 мая на месяц перекроют движение транспорта на участке улицы Куйбышева от 1-ой Заводской до Бурова-Петрова. С этого дня сотрудники АО «Водный Союз» приступят к устранению провала на самотечном железобетонном коллекторе на перекрестке Савельева — Куйбышева.



Как уточнили в компании, ремонтные работы будут выполнены без отключения услуг водоснабжения и водоотведения для абонентов. Коммунальщики планируют закончить ремонт 26 июня.



Кроме того, во время закрытия движения подрядчик восстановит асфальтовое покрытие на всех зимних раскопках, расположенных по улице Куйбышева (от Савельева до Бурова - Петрова).