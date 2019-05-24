В День пограничника в Кургане нельзя будет припарковаться у кинотеатра «Россия»

14:43 | 27.05.2019

В Кургане 28 мая около кинотеатра «Россия» состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию 101-годовщины учреждения пограничной службы России. Мэрия выпустила постановление о запрете парковки и стоянки машин рядом с кинотеатром.



Как уточнили в пресс-службе администрации города, запрет будет действовать 28 мая с 9:00 до 11:00 часов. Парковка и стоянка запрещена вдоль домов №№ 53, 55, 61, 83 по улице Гоголя. Обеспечивать безопасность дорожного движения и соблюдение общественного порядка на время проведения праздничного шествия и торжественного мероприятия будут наряды ДПС.