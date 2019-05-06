Курган: новости дня
11:15 | 9.05.2019
Фото ГУ МЧС России по Курганской области
Зауральские пожарные отстояли Иковку. Ликвидация природного пожара продолжается
Природный пожар располагался в радиусе четырехкилометровой зоны. Для защиты Иковки самолет амфибия БЕ-200 ЧС, ИЛ-76 и вертолет МИ-8 сбросили 240 тонн воды. Также был задействован пожарный поезд, опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана, наземная группировка в составе более 300 человек и около 100 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Напомним, что 8 мая в Иковке прошла заблаговременная эвакуация населения в связи с задымлением и угрозой от природного пожара. По оперативным данным МЧС, село покинули 1831 человек. 118 человек (из них 59 детей) разместили в детском оздоровительном лагере им. Островского. Все они обеспечены водой и горячим питанием, медицинской и психологической помощью. Остальные 1713 человек размещены у родственников.
«Эта ночь была очень напряженной, — написал сегодня на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Кетовского района Владимир Архипов. — Утренний облет Иковки показал, что открытого пламени не видно, но очень сильное задымление. Есть небольшие очаги, ситуация будет зависеть от погоды. К нам должна прийти дополнительная поддержка с воздуха. Сейчас на месте уже работают самолеты Ил и ВЕ 200 помимо основных сил и средств. Угрозы населенным пунктам нет. Надеюсь, погода нас не подведет».
Как уточнили в МЧС, ликвидация природного пожара продолжается. Проведенная утром авиаразведка показала, что значительные очаги открытого пламени отсутствуют, но сильное задымление в лесу остается. Для полной ликвидации пожара вновь работает авиация и наземная группировка, межведомственный оперативный штаб.
© «Вечерние Ведомости»
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