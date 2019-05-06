В Иковке формируют колонны для эвакуации. В поселок прибыл врио губернатора Вадим Шумков

17:25 | 8.05.2019

Фото ГУ МЧС России по Курганской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Курганской области, по состоянию на 17 часов 8 мая в населенном пункте Иковка у здания администрации формируется колонна для эвакуации местных жителей в пункты временного размещения.



«В-первую очередь вывозят женщин и детей, а также маломобильных граждан. По завершению формирования колонны они будут направлены в пункты временного размещения Кетовского района», — сообщает пресс-служба ведомства.



На место для координации действий прибыл врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков.



По данным управления, на месте сосредоточена группировка сил и средств в количестве 206 человек и 58 единиц техники, пожарный поезд, опорный пункт по тушению крупных пожаров Кургана, задействована авиация МЧС России. Самолет ИЛ-76 и БЕ-200 уже осуществили 4 сброса воды на очаги возгорания в лесу, препятствуя распространению огня в сторону Иковки.