МЧС Зауралья: в эвакуации нуждаются не более 2,5 тысяч жителей села Иковка

16:47 | 8.05.2019

Фото ГУ МЧС России по Курганской области

В случае ухудшения обстановки в эвакуации нуждаются не более 2,5 тысяч жителей села Иковка, остальные планируют выехать на собственном транспорте. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Курганской области.



«Рассылка СМС–оповещения, работа в социальных сетях и СМИ ведется также в полном объеме, в населенном пункте звучат громкоговорители. Определены и пункты временного размещения», — сообщает пресс-служба ведомства. Также в управлении отмечают, что из-за сильного задымления жители начали самостоятельно покидать населенный пункт.



В настоящее время силы и средства группировки МЧС стянуты в Кетовский район, где в радиусе 8 километров действует природный пожар. На месте уже работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров Кургана и самолет МЧС России БЕ-200 ЧС.



Складывающуюся обстановку осложняет тридцатиградусная жара, отсутствие осадков и порывы ветра.