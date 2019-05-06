Курган: новости дня
16:47 | 8.05.2019
Фото ГУ МЧС России по Курганской области
МЧС Зауралья: в эвакуации нуждаются не более 2,5 тысяч жителей села Иковка
«Рассылка СМС–оповещения, работа в социальных сетях и СМИ ведется также в полном объеме, в населенном пункте звучат громкоговорители. Определены и пункты временного размещения», — сообщает пресс-служба ведомства. Также в управлении отмечают, что из-за сильного задымления жители начали самостоятельно покидать населенный пункт.
В настоящее время силы и средства группировки МЧС стянуты в Кетовский район, где в радиусе 8 километров действует природный пожар. На месте уже работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров Кургана и самолет МЧС России БЕ-200 ЧС.
Складывающуюся обстановку осложняет тридцатиградусная жара, отсутствие осадков и порывы ветра.
© «Вечерние Ведомости»
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