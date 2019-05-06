В Зауралье по факту загрязнения озера Горькое-Виктория завели уголовное дело. Ущерб исчисляется миллионами

14:43 | 8.05.2019

Фото zaural.pro

По материалам проверки Курганской межрайонной природоохранной прокуратуры за нарушение режима особой охраны памятника природы регионального значения озеро Горькое-Виктория в Щучанском районе возбуждено уголовное дело, сообщает областное надзорное ведомство. Напомним, ранее на охраняемой территории было выявлено самовольное строительство на площади более 400 квадратных метров.



Житель города Щучье без каких-либо разрешительных документов самовольно установил на участке особо охраняемой земли железобетонные плиты шириной 15 метров и длинной 27 метров, встроив их в дно озера на глубину около 1 метр и отсыпав грунт вглубь акватории. Экологии был нанесен значительный ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.



Как уточнили в прокуратуре, эта особо охраняемая природная территория известна уникальной лечебной иловой грязью, минеральной водой и рапой. В ее границах расположен детский санаторий. Месторождение лечебной грязи водоема относится к участкам недр федерального значения. По закону, земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния. На них запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов. Проведение строительных работ с изменением дна и берегов осуществляется только при наличии права пользования водным объектом. При этом запрещается размещение объектов, не связанных с обеспечением охраны памятника природы, размещение отходов и др.



Природоохранная прокуратура предъявила щучанцу иск о возмещении причиненного вреда экологии и ликвидации объекта строительства, а также об очистке загрязненной полосы и акватории озера. Суд иск удовлетворил.



Кроме того, в настоящее время в связи с наличием признаков состава преступления, предусмотренного ст. 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»), по материалам проверки природоохранной прокуратуры СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело.