На высокопоставленного чиновника в Шадринске завели уголовное дело за махинации с землей

14:05 | 8.05.2019

Фото ИТАР-ТАСС

В Курганской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, промышленности, транспорту и связи администрации Шадринского района. Высокопоставленный чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.



Как уточнили региональной прокуратуре, в 2013 году председатель комитета заключил договор купли-продажи земельного участка площадью более 9 га, который был предназначен для производственных целей, незаконно изменив вид разрешенного использования. Ущерб муниципальному образованию составил около 12 млн рублей.



Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия»).