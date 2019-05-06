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Курган: новости дня


14:05 | 8.05.2019

Фото ИТАР-ТАСС

На высокопоставленного чиновника в Шадринске завели уголовное дело за махинации с землей

В Курганской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, промышленности, транспорту и связи администрации Шадринского района. Высокопоставленный чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как уточнили региональной прокуратуре, в 2013 году председатель комитета заключил договор купли-продажи земельного участка площадью более 9 га, который был предназначен для производственных целей, незаконно изменив вид разрешенного использования. Ущерб муниципальному образованию составил около 12 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия»).

© «Вечерние Ведомости»

 


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