В Кургане и Шадринске ветеранам ВОВ предоставят бесплатное такси

13:40 | 8.05.2019

В городах Кургане и Шадринске пройдет акция «Бесплатное такси для ветеранов Великой Отечественной войны». Департамент промышленности, транспорта и энергетики, управление социальной защиты региона достигли необходимой договоренности со службами заказа такси «Максим» и «Яндекс.Такси».



Как сообщает пресс-служба губернатора, подарок ветеранам не будет однодневной акцией, воспользоваться услугам бесплатного такси они смогут до конца мая. Участниками акции могут стать инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», труженики тыла и сопровождающие ветеранов.



Для заказа такси необходимо позвонить по телефонам соцслужбы: в Кургане 8 (3522) 45-97-88, в Шадринске 8 (35253) 3-28-16. Также нужно назвать номер соответствующего удостоверения. Время приема заказов с 8 до 17 часов, 9 мая и в рабочие дни.