По фактам майских пожаров в Курганской области возбуждено 12 уголовных дел

12:59 | 8.05.2019

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В Зауралье органами государственного пожарного надзора возбуждено и расследуется 12 уголовных дел по фактам пожаров в начале майских праздников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Курганской области.



По фактам перехода огня на населенные пункты возбуждено пять уголовных дел по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Четыре дела возбуждено по ч.1 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем», три — по ч.2 ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений с крупным материальным ущербом».



Всего с 1 мая сотрудники государственного пожарного надзора пресекли 130 административных правонарушений: 76 случаев разведения открытого огня и 54 факта отсутствия очистки территорий.



По предварительным данным, в результате пожаров уничтожены и повреждены 84 строения: 14 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозпостроек и 41 садовый дом. В деревне Ордина Белозерского района, которая почти полностью уничтожена огнем, 4 мая погибла 87-летняя женщина. Пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома. По данному факту региональным СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».



На сегодняшний день в регионе режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: в городе Кургане, Белозерском, Юргамышском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.