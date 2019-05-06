Аномально жаркая погода в Курганской области сохранится. МЧС: откажитесь от охоты и пикников

10:06 | 8.05.2019

Главное управление МЧС России по Курганской области сообщает о сохранении на территории региона аномально жаркой погоды. По прогнозам синоптиков, с 7 по 12 мая в отдельных районах ожидается среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-10 градусов.



Спасатели предупреждают, в данных условиях нарушение требований особого противопожарного режима, который действует в регионе, может привести к трагедии. Категорически запрещены любые действия с открытым огнем, посещение лесов, проведение огневых работ на предприятиях, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора.



«Складывающаяся пожароопасная обстановка в регионе говорит сама за себя, пожары, произошедшие по причине небрежного обращения с огнем граждан в первые майские праздничные дни, тому плачевное доказательство. Примите вынужденные меры как данность, откажитесь от охоты, пикников с шашлыками, утилизируйте мусор, а не сжигайте его», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Курганской области.



Ведомство также напоминает, что за нарушение требований противопожарного режима предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.



На сегодняшний день в регионе режим ЧС действует в шести муниципальных образованиях: в городе Кургане, Белозерском, Юргамышском, Кетовском ,Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах.