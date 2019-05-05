Мэр Кургана ввел «сухой закон» в день празднования Победы

15:11 | 7.05.2019

В День Победы, 9 мая, на территории Кургана вводит запрет на продажу алкоголя и пива с 8 часов утра и до 23 часов ночи.



Запрет введен постановлением администрации областного центра. Согласно документу продажа алкоголя будет ограничена в розничной торговле, а также в предприятиях общественного питания, сообщают в пресс-службе мэрии.



Запрет продажи алкоголя из-за высокой пожарной опасности будет отменен 8 мая. Он действовал с 5-го числа.