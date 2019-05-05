Курган: новости дня
15:11 | 7.05.2019
Мэр Кургана ввел «сухой закон» в день празднования Победы
Запрет введен постановлением администрации областного центра. Согласно документу продажа алкоголя будет ограничена в розничной торговле, а также в предприятиях общественного питания, сообщают в пресс-службе мэрии.
Запрет продажи алкоголя из-за высокой пожарной опасности будет отменен 8 мая. Он действовал с 5-го числа.
© «Вечерние Ведомости»
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