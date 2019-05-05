В Курганской области снимут запрет на продажу алкоголя только на один день

13:59 | 7.05.2019

Фото 24.мвд.рф

Комиссия правительства Курганской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сняла запрет на продажу алкоголя перед Днем Победы. Решение было принято в ходе заседания рабочей группы 6 мая.



Как уточняет пресс-служба губернатора, комиссия предложила главам муниципальных образований отменить на один день — 8 мая — действие запрета на продажу алкоголя.



Напомним, данный запрет был введен с 5 мая и до особого распоряжения в целях ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения противопожарной безопасности.



Из-за пожаров режим ЧС действует в Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах. По предварительным данным МЧС, огнем уничтожены и повреждены 84 строения: 14 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозпостроек и 41 садовый дом.



На 6 мая обстановка по пожарам в области стабилизировалась. Однако прогноз погоды на ближайшие дни неблагоприятный. Курганские синоптики объявили штормовое предупреждение. До 9 мая в регионе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше нормы на 7 градусов и более.