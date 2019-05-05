Курган: новости дня
13:59 | 7.05.2019
Фото 24.мвд.рф
В Курганской области снимут запрет на продажу алкоголя только на один день
Как уточняет пресс-служба губернатора, комиссия предложила главам муниципальных образований отменить на один день — 8 мая — действие запрета на продажу алкоголя.
Напомним, данный запрет был введен с 5 мая и до особого распоряжения в целях ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения противопожарной безопасности.
Из-за пожаров режим ЧС действует в Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах. По предварительным данным МЧС, огнем уничтожены и повреждены 84 строения: 14 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозпостроек и 41 садовый дом.
На 6 мая обстановка по пожарам в области стабилизировалась. Однако прогноз погоды на ближайшие дни неблагоприятный. Курганские синоптики объявили штормовое предупреждение. До 9 мая в регионе ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше нормы на 7 градусов и более.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:11 | 7.05.2019
Мэр Кургана ввел «сухой закон» в день празднования Победы
14:58 | 7.05.2019
Стартовала продажа единых билетов на екатеринбургскую «Ночь музеев»
14:17 | 7.05.2019
В Екатеринбурге вандалы продолжают громить сквер за Оперным театром
14:06 | 7.05.2019
На следующей неделе ограничат движение по улице Чернышевского
13:50 | 7.05.2019
От укусов клещей пострадали более двух тысяч свердловчан
13:35 | 7.05.2019
При пожаре в доме на улице Гагарина пострадала женщина
13:17 | 7.05.2019
Высокинский поручил взять шефство над каждым ветераном
12:57 | 7.05.2019
Связь на земле и под землей: метрополитен Екатеринбурга назвал своего телеком-оператора
12:26 | 7.05.2019
34 прикамских спортсмена представят регион в окружном спортивно-туристском лагере «Туриада-2019»
12:26 | 7.05.2019
Екатеринбургские фонтаны заработают 9 мая
11:59 | 7.05.2019
В Екатеринбурге пройдут соревнования «Автоледи-2019»
11:39 | 7.05.2019
Этой весной в Кургане высадят 1000 деревьев. Потапов: «Мы хотим, чтобы через 5-10 лет наш город вновь стал зеленым»
11:00 | 7.05.2019
Шумков запретит семьям тратить детские пособия на алкоголь: «Надеюсь, что мы получим поддержку депутатского корпуса»
10:39 | 7.05.2019
На Урале возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, на которого напала собака
10:17 | 7.05.2019
В Екатеринбурге у должницы арестовали внедорожник
10:03 | 7.05.2019
Генеральная репетиция парада Победы: сегодня вечером центр Екатеринбурга снова перекроют
10:00 | 7.05.2019
В Екатеринбурге общественники и журналисты «ликвидировали» партию алкоголя на Шарташе
09:48 | 7.05.2019
Свердловское УФАС возбудило дело против ЕМУП «Спецавтобаза»
09:23 | 7.05.2019
В Свердловской области произошел разрыв на газопроводе
22:51 | 6.05.2019
Свердловчанке грозит три года лишения свободы за сбыт наркотиков
21:23 | 6.05.2019
На энергоснабжение «Екатеринбург-Арены» потребуется 30 млн
20:52 | 6.05.2019
Екатеринбуржца приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за мошенничество в размере 5 млн