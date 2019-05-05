В Зауралье СК возбудил уголовное дело по факту гибели на пожаре пожилой женщины

13:42 | 7.05.2019

Фото ГУ МЧС России по Курганской области

Следственные органы СК РФ по Курганской области завершил проверку по факту гибели 4 мая 87-летней женщины в деревне Ордина Белозерского района в результате пожара. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ).



В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели пожилой женщины, уточнили в ведомстве. Также следствие проверит действия служб и органов местного самоуправления, ответственных за эвакуацию жителей деревни во время пожара. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.



Лесной пожар перешел на населенный пункт 4 мая. По данным СМИ, огонь почти полностью уничтожил деревню. Из 30 домов уцелели только 7.