МЧС Зауралья: угрозы объектам экономики и населенным пунктам нет

13:27 | 6.05.2019

Фото ГУ МЧС России по Курганской области

В Курганской области угрозы объектам экономики, инфраструктуры и населенным пунктам от природных пожаров нет. Об этом сообщает сегодня, 6 мая, региональное ГУ МЧС России.



При этом в ведомстве отмечают, что наиболее сложная обстановка в лесной зоне продолжает оставаться в Юргамышском районе, где пожар развивается в труднодоступной болотистой местности. Ситуацию осложняет сухая, жаркая и ветреная погода.



В настоящее время на территории региона продолжает работу 3 воздушных судна МЧС России: вертолет МИ-8 с водосливным устройством, самолет Амфибия БЕ-200 ЧС и самолет ИЛ-76. Все определенные точки для сброса огнетушащих веществ находятся в лесном массиве, в котором продолжается и наземное тушение.



«Сбросы воды и тушение пожаров осуществляется в превентивных целях, для предотвращения дальнейшего распространения огня на населенные пункты и объекты экономики», — подчеркивает замначальника Главного управления МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Алексей Ткачев.



Курганский гарнизон переведен на трехсменный режим работы пожарно-спасательных подразделений, задействованы все имеющиеся силы и средства. Общая межрегиональная группировка, которая на сегодняшний день осуществляет ликвидацию пожаров на территории региона, составляет более 500 человек и 200 единиц техники.



Напомним, в области режим ЧС действует в Кургане, Белозерском, Кетовском, Сафакулевском, Юргамышском и Щучанском районах. По предварительным данным, накануне огнем уничтожены и повреждены 84 строения: 14 жилых домов, 12 нежилых домов, 17 хозпостроек и 41 садовый дом.