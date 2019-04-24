Суд вынес приговор жителю Зауралья, который убил в пьяном угаре 10-месячную дочь

17:17 | 30.04.2019

Сегодня, 30 апреля, Курганский областной суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима жителя поселка Каргаполье за убийство своей 10-месячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Чудовищный случай произошел в ночь с 5 на 6 июня 2018 года. Пьяный отец, услышав плачь дочери, несколько раз ударил ее руками по голове и телу. После чего он поднял младенца на высоту собственного роста и бросил на пол, затем несколько раз бросил дочь на диван у стены.



От ударов головой о пол и стену девочка получила несовместимые с жизнью травмы. Ребенок скончался на месте преступления.