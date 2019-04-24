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Курган: новости дня


17:09 | 26.04.2019

Суд наказал жителя Кургана обязательными работами за инсценировку ДТП ради страховки

Курганский городской суд назначил 34-летнему местному жителю наказание в виде 400 часов обязательных работ за мошенничество в сфере автострахования. Курганец в течение длительного времени инсценировал аварии для получения страховых выплат.

Доказана его причастность к трем преступным эпизодам. Причиненный страховым компаниям ущерб составил более 650 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мошенник подбирал минимум два автомобиля, один из которых был иностранного производства. Повреждение иномарки давало возможность получить максимально выплату после ДТП. А второй автомобиль он выбирал таким образом, чтобы полученные повреждения были минимальными и машина могла дальше использоваться без материальных затрат. Две аварии были подстроены с участием «КамАЗа» и иномарок, еще одна – с участием трех иномарок.

Для лжеаварий мошенник использовались мало оживленные участки дорог, не оборудованные камерами видеонаблюдения. После ДТП он покидал место происшествия и появлялся после того, как ему сообщали о случившемся сотрудники полиции, тем самым создавая себе алиби.
После оформления дорожно-транспортного происшествия, фигурант обращался в страховую организацию, предоставив все необходимые документы для оформления страховки.

Экспертизы, проведенные в ходе следствия, подтвердили версию следователей о том, что повреждения на транспорте не соответствуют механизму заявленных ДТП.

© «Вечерние Ведомости»

 


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