Курган: новости дня
16:49 | 26.04.2019
Фото oblast45.ru
Прокуратура через суд «выбивает» у чиновников жилье для сирот в Шадринском районе
Как уточнили в зауральской прокуратуре, прокурор потребовал предоставить сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенное жилье, которое соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Речь идет о жилых помещениях, приобретенных за счет средств бюджета Курганской области и переданных в муниципальную собственность.
Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.
© «Вечерние Ведомости»
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