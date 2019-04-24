Прокуратура через суд «выбивает» у чиновников жилье для сирот в Шадринском районе

16:49 | 26.04.2019

Фото oblast45.ru

Межрайонный прокурор выиграл в суде сразу 7 исков к администрациям Шадринска и Шадринского района о предоставлении сиротам положенного им по закону жилья. На рассмотрении находятся еще 6 аналогичных заявлений.



Как уточнили в зауральской прокуратуре, прокурор потребовал предоставить сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, благоустроенное жилье, которое соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Речь идет о жилых помещениях, приобретенных за счет средств бюджета Курганской области и переданных в муниципальную собственность.



Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.